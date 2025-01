Le opere pubbliche. Nuovo magazzino per la protezione civile. Piano da 600mila euro

La sistemazione di una frana in via Biancalani, la strada che porta a Striglianella, il nuovo magazzino comunale per la protezione civile e il parcheggio in via Martiri della Libertà sono gli interventi principali previsti per il 2025 dal programma triennale delle opere pubbliche approvato dal consiglio comunale nell’ultima riunione del 2024. Per la frana è prevista una spesa di 200mila euro, tutti tratti dalle risorse del bilancio comunale, mentre per il nuovo magazzino comunale sono previsti 150mila euro nel 2025, 270mila nel 2026 e un milione e 30mila nel 2027. Per la costruzione del nuovo edificio il Comune ha ricevuto l’assegnazione di un contributo di un milione di euro dalla Regione Toscana. Il magazzino sorgerà in un’area di proprietà comunale in via Primo Maggio (in foto) accanto al capannone che attualmente il Comune ha preso in affitto per ospitare la sede della Vab e i mezzi della protezione civile. Il parcheggio in via Martiri della Libertà, del costo di 130 mila euro, sarà realizzato di fronte all’incrocio con via Don Minzoni, alle spalle delle case che sorgono lungo la strada e sarà connesso alla zona delle scuole medie e del campo sportivo Nencini attraverso un percorso pedonale che in parte è già esistente. I soldi erano già stati stanziati nella precedente legislatura. Nel 2025 è previsto anche il completamento della rotatoria di via Berlinguer nei pressi della località "I Ginanni" per un costo di 125mila euro. Il Comune contribuirà anche con 60mila euro alla seconda fase della sistemazione del guado sulla Settola che sarà realizzato e finanziato dal Genio Civile così come per la prima fase dell’opera.

Nel complesso nell’anno appena iniziato sono previste opere pubbliche per 665,750 euro. Molto più rilevanti sono gli investimenti pianificati nei due anni successivi: un milione e 820mila euro nel 2026 e 12milioni e 280mila nel 2027. Nel 2026 sono previste le piste ciclabili per 600mila euro e un nuovo campo sportivo dal costo di 500mila euro nel 2026 e altrettanti nel 2027, oltre a 250mila euro per la riqualificazione della piazza San Francesco a Fognano e 200mila euro per i parcheggi nella zona sportiva. Nel 2027, sono state inseriti la riqualificazione della zona sportiva (un milione e 300mila euro), la rigenerazione del parco dell’Aringhese (900mila euro), un parcheggio in via Fratelli cervi a Tobbiana (300mila euro) e un parcheggio lungo via Garibaldi presso la Smilea (250mila euro). Per la nuova scuola media è previsto un costo stimato in otto milioni di euro.

Giacomo Bini