Le opere di Alfredo Fabbri da Manzari in via Fermi. Con una serata dedicata al film "L’isola di Mary"

Riaffiorano il ricordo e la bellezza di una pittura che ha fatto scuola, con una mostra che esce dal tradizionale contesto della galleria e arriva direttamente tra la gente, in un luogo che solitamente parla d’altro. È un racconto che ambisce a essere esaustivo quello proposto dalla selezione di opere a firma di Alfredo Fabbri che si troveranno in mostra nella sede Manzari Assicurazioni a marchio Generali Italia (via Fermi 44, zona Sant’Agostino) da oggi al 19 marzo. Una raccolta di venticinque opere tra notturni, città, nevicate, paesaggi e composizioni floreali, un mix di temi molto cari a Fabbri realizzati in periodi differenti, dal 1957 al 2000.

A completare il racconto, il 13 marzo, alle ore 20, sempre in via Fermi 44, ingresso libero, una serata immersiva con la proiezione de "L’isola di Mary", scritto, diretto e realizzato nel 2018 da Riccardo Boccardi. Il film permette di ripercorrere la vita dell’artista attraverso gli occhi della moglie Mary Fabbri Vettori, nelle sue parole, ma anche a partire da qualche documento d’epoca. Un’intera vita, quella di Mary, vissuta insieme al pittore e marito Alfredo, un ritratto di determinazione femminile degli anni ’50, la consapevolezza di voler "diventare un albero dalle alte fronde e profonde radici".

"Per essere ancora più vicini ai clienti e alla cittadinanza abbiamo deciso di andare oltre il nostro core business – fanno sapere dall’agenzia –, scegliendo di cogliere una nuova sfida culturale ed epocale in controtendenza rispetto al momento storico che stiamo vivendo che ci vede spesso spettatori passivi attraverso uno schermo, di eventi e cambiamenti". Per informazioni: 0573.50201.

