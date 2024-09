Le offerte di lavoro. Da manovali a manager. Le posizioni aperte in tutta la provincia

Con l’estate ormai alle spalle, sono numerose le offerte di lavoro con contatto diretto nel territorio della provincia di Pistoia. Vediamo insieme quelle più interessanti.

Ad Agliana, un’azienda del settore elettronico e informatico ricerca una figura da inserire all’interno del proprio organico come consulente commerciale. Per questo lavoro viene richiesto possesso di diploma, patente B e disponibilità a trasferte. Gradita ma non indispensabile una minima esperienza nel settore. Il datore di lavoro precisa che l’offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi. Per informazioni e candidature è possibile David Novi al numero telefonico 0574 673041 oppure, via e-mail, a [email protected].

A Pistoia, invece, l’azienda Audiosan ricerca audioprotesista che si occupi dell’effettuazione di visite audiometriche, applicazioni protesi acustiche e relativa assistenza. E’ richiesta laurea in materie audioprotesiche nonché la patente B. Si offre contratto full time a tempo determinato con possibilità di passare all’indeterminato in un secondo momento. Per informazioni e candidature contattare Walter Cinquini all’indirizzo [email protected].

Sempre a Pistoia, azienda attiva nel settore del lusso offre un ruolo di ‘Sales Manager’. L’azienda, oltre al contratto di lavoro, fornisce formazione, preparazione e affiancamento per "una reale opportunità di carriera ben remunerata". Viene richiesta disponibilità ad un primo colloquio in videoconferenza sulla piattaforma web Zoom. Per candidarsi è possibile contattare Stefano Capperoni al numero 347 3695741 o all’e-mail [email protected].

Cambiando ambito, a Quarrata azienda edile ricerca tre manovali. Viene richiesta esperienza nella mansione e possesso patente B; viene inoltre richiesta la disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio regionale. Possibilità di apprendistato per persone senza esperienza. L’azienda mette a disposizione un indirizzo e-mail per inviare le candidature: [email protected].

In area pistoiese si ricerca un agente di commercio per la vendita di vino imbottigliato per azienda agricola Campo del Monte di Terranuova Bracciolini. Viene offerto contratto come procacciatore di affari e successivamente mandato di agenzia se ci sono i presupposti di volume di affari. Per candidarsi è possibile contattare il numero 3381895562 o inviare il proprio curriculum a [email protected].

Passando alla Valdinievole, la GFT ricerca un addetto all’ufficio amministrazione da affiancare al responsabile amministrativo. Insieme, le due figure, si occuperanno dell’operatività dell’ufficio: gestione iter approvativo fatture passive, contabilizzazione fatture passive, stanziamento costi fornitori e contabilità generale. Per candidarsi è necessario contattare Francesca Bolognesi allo 02 5815 8364. Oppure, via e-mail, a [email protected].

A Borgo a Buggiano, infine, si ricerca un autista con patente C e CQC. L’attività richiesta consiste nella guida di camion con cella frigo per trasporto di carne fresca di suino. I mezzi sono depositati a Borgo a Buggiano, dove inizia e finisce il lavoro. Per candidarsi è possibile contattare il signor Rudi Ancillotti al numero 338 1045652 oppure, via e-mail, all’indirizzo [email protected].

Francesco Storai