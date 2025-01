Le logge illuminate di blu contro le guerre

Domani le logge del palazzo comunale saranno illuminate di blu per dire "Stop alle bombe sui civili". Il Comune di Pistoia ha aderito alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. Lo scopo dell’iniziativa è ricordare tutte le vittime civili dei conflitti passati e riflettere sull’impatto di quelli contemporanei, in un contesto internazionale profondamente segnato dalle sofferenze delle popolazioni civili nei teatri di guerra. Nell’occasione sarà esposto uno striscione con lo slogan della campagna "Stop alle bombe sui civili", gesti simbolici che vogliono essere un appello alla comunità internazionale per garantire il rispetto del diritto umanitario internazionale e la protezione dei civili.