"Le Filippiche" di Caccamo. Emozioni, risate e riflessioni

Emozioni, risate, riflessioni su temi universali quali l’amicizia, l’amore, le gioie, il quotidiano e la famiglia. A catturare l’attenzione sarà Filippo Caccamo protagonista della tappa pistoiese de "Le Filippiche", oggi alle 16 al teatro Manzoni, primo di tre appuntamenti realizzati in collaborazione col Teatro Verdi di Montecatini. Brillanti monologhi permetteranno di restituire al pubblico un affresco comico del tutto innovativo che ammicca alle dinamiche del mondo dell’insegnamento, dove nasce la prima ispirazione di Caccamo, ma poi si allarga ben oltre il contesto scolastico, abbracciando la vita di tutti i giorni. Utilizzando la sua abilità nel maneggiare le parole e il suo talento musicale, il tutto condito con una scenografia vivace e creativa, lo showman trasforma situazioni comuni in momenti di riflessione generando uno spettacolo che sorprende e diverte, grazie all’interpretazione magnetica del comico e alla sua straordinaria capacità di coinvolgere il pubblico, facendolo sentire parte integrante delle storie raccontate sul palco (prevendite su www.ticketone.it). La domenica teatrale non si esaurisce qui. Alle 18 infatti al Teatro Mauro Bolognini sarà la volta di "Diana e la Tuda" di Luigi Pirandello, il momento di visibilità pubblica con cui si conclude il percorso didattico 2023/24 del Teatro Laboratorio della Toscana, il corso di alta formazione per attori diretto da Federico Tiezzi e Sandro Lombardi e sostenuto dal Comune di Firenze, dalla Regione Toscana e dal Ministero della Cultura. Lo spettacolo sarà in programma, lunedì 18 novembre (ore 18), anche al Teatrino dell’Accademia di Belle Arti di Firenze. Le sessioni hanno avuto sede al Teatro Bolognini di Pistoia e alla Fondazione Arte Della Seta Lisio di Firenze. Obiettivo del laboratorio è innescare ucontatto diretto tra studenti di Belle Arti, allievi attori e maestranze del mondo teatrale, che offra l’opportunità ai futuri professionisti di partecipare a tutte le fasi fino alla messa in scena. Il lavoro per la regia di Roberto Latini, vede impegnati gli attori Salvatore Alfano, Pasquale Aprile, Sem Bonventre, Monica Buzoianu, Sebastiano Caruso, Valentina Corrao, Antonio Perretta. Scene e costumi sono realizzati dagli alunni della Scuola di Scenografia Biennio Accademia di Belle Arti di Firenze (docente della Scuola di Scenografia: Franco Venturi con Francesco Givone): Michele Adamuccio, Gianni Bianchi, Adele Cattaneo, Paola De Martini, Chiara Fornaro, Alessandro Garofalo, Chiara Gulmini, Giulia Lo Faro, Valentina Mari, in collaborazione con Giulia Ciambellotti della Fondazione Arte della Seta Lisio Firenze.

l.m.