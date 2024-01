Le donazioni nel nome di Matilde

Oltre 46mila euro, per una somma che è poi stata re-investita a beneficio della collettività tramite l’acquisto di apparecchiature diagnostiche o in nuove donazioni. A tanto ammonta la somma raccolta dall’Associazione Matilde Capecchi Margherita Silenziosa nel corso del 2023. Il resoconto annuale è stato pubblicato dalla onlus intitolata alla giovane scomparsa nell’aprile del 2020 per una grave malattia. Il suo ricordo, a Casalguidi (e non solo) è ancora vivissimo. E oltre al giardino con annessa piccola biblioteca che porta il suo nome (inaugurata nei mesi scorsi), lo testimonia il totale raccolto da Margherita Silenziosa, fra attività organizzate e donazioni. I vertici della onlus, a partire dai genitori della bimba, hanno destinato le donazioni a opere di bene: 6mila euro sono stati usati per l’acquisto di uno strumento medico che sarà consegnato al gruppo fisioterapisti Valdibrana dell’Asl Toscana Centro, mentre altri 6600 hanno consentito di acquistare un ecografo portatile per il reparto di pediatria del San Jacopo. Anche se l’impegno principale ha riguardato l’Istituto Nazionale Tumori di Milano, che ha in tutto ricevuto 32mila euro per il progetto "INT per Kids". Non sono a mancate iniziative per i cittadini danneggiati dalle recenti alluvioni: ai mille euro donati agli alluvionati di Cesena si sono aggiunti circa 450 euro di pacchi alimentari per le famiglie alluvionate di Casalguidi. E a chiudere, 300 euro alla Caritas tramite le uova di Pasqua. "Diciamo grazie alla generosità mostrata ancora una volta da chi ci ha sostenuto – ha commentato Bernardo Capecchi, padre di Matilde e consigliere della onlus – stiamo pianificando le iniziative per il 2024. Nel segno di Matilde e della solidarietà".

Giovanni Fiorentino