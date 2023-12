Le Cirque Top Performers. Magia al PalaCarrara

A Pistoia arrivano i Top Performers di Le Cirque in uno show unico al mondo che ha già incantato più di 300 mila spettatori di qualsiasi età con 228 date in Italia e in Europa in 59 settimane, calcando i palcoscenici più prestigiosi, registrando sold out e collezionando un successo di pubblico e di critica dietro l’altro. Lo show è programmato al Palasport venerdì 8 dicembre alle 17, sabato 9 dicembre alle 21, domenica 10 dicembre alle 17. Con un cast composto dai migliori artisti dal Cirque du Soleil e dalle Superstar Mondiali del Nouveau Cirque, il Gran GalaAlis (www.alisticket.it), spettacolo prodotto da Le Cirque Top Performers nel 2016, lo show è pronto a emozionare, meravigliare e sorprendere di nuovo,con un atto unico dicirca un’ora e quarantacinque minuti, il proprio amato pubblico, presentando nuovi, affascinanti numeri al limite dell’immaginazione e delle capacità umane, in cui non sono coinvolti gli animali. La compagnia afferma: "L’avventura, il viaggio e il sogno ricominciano. La nuova tournée? Ancora più emozionante, meravigliosa, spettacolare e fiabesca". Accompagnato ovunque dal trionfale plauso della stampa e della critica, che in ogni luogo ne hanno celebrato l’unicità, la straordinarietà e la spettacolarità, il Christmas Tour 2023 proseguirà al Modigliani Forum di Livorno (dal 15 al 17 dicembre), allo Stadium di Genova (dal 21 al 23 dicembre) e all’Allianz Cloud di Milano (dal 26 al 31 dicembre). I tickets ancora disponibili si possono acquistare sul sito-web ufficiale di Le Cirque Top Performers (www.lecirquetopperformers.com). Per una consultazione più rapida, si può fare riferimento alla seguente pagina-web: www.alisticket.it.