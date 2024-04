Le Api, a capo del mondo. Le più importanti del pianeta

Le api, pur avendo piccole dimensioni, sono degli insetti molto importanti nel nostro pianeta. Da una ricerca che abbiamo condotto, è merso che questi animaletti garantiscono l’impollinazione e la riproduzione di molte piante, anche quelle fruttifere. Le api sono indispensabili per il nostro sistema perché senza esse non avremmo più il servizio di fecondazione naturale e saremmo obbligati a ricorrere a metodi antropizzati, inquinanti e costosi. Albert Einstein ha detto che, se un giorno le api dovessero estinguersi, all’uomo resterebbero solo quattro anni di vita.

Purtroppo per noi, le api sono a rischio di estinzione a causa di vari fattori, i più importanti sono il cambiamento climatico, l’agricoltura intensiva e le malattie. Il primo fattore comprende fenomeni atmosferici quali l’effetto serra, l’inquinamento e le precipitazioni che minacciano la vita di questi insetti. L’agricoltura intensiva ha l’obiettivo di produrre grandi quantità in poco tempo e a costi bassi e per questo utilizza pesticidi che, diffondendosi nell’aria, contribuiscono alla scomparsa degli insetti impollinatori. Il terzo fattore sono i parassiti e le malattie. Una delle malattie più aggressive per le api, è la varroosi, una malattia causata dall’acaro Varroa destructor. In Europa è stata stilata una lista dove sono stati classificati gli animali, dai più numerosi a quelli a rischio di estinzione. Le api sono nella lista rossa, cioè a rischio, per questo sono una specie protetta in Europa, perciò non possono essere effettuate disinfestazioni.

L’Onu ha stabilito un’Agenda 2030 di 17 obiettivi per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti. Gli stati che decidono di portare avanti questi obiettivi vogliono migliorare l’ambiente che ci circonda proteggendo anche questi animali. Anche noi, come scuola, abbiamo deciso di fare la nostra parte. Nel nostro giardino abbiamo iniziato a coltivare ortaggi, piantare fiori e alberi da frutto. É uno spazio in cui ci divertiamo, ma impariamo sempre cose nuove. Sin da subito abbiamo notato che il giardino si è popolato di insetti impollinatori, tra cui anche le splendide api.

Con le nostre professoresse abbiamo piantato piante aromatiche come rosmarino, salvia, santolina, menta, timo, ma anche calendula, giacinti, muscaris, facelia.

La facelia è una pianta erbacea il cui fiore è di un viola acceso. La sua fioritura prolungata è amata dalle api e da tanti insetti impollinatori. Seminare un campo o un prato di facelia permette alle api un nutrimento lungo e prolungato.