Lavori sull’A11. Caselli chiusi. Date e orari

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 ottobre, dalle 22 alle 6, sarà chiusa la stazione di Chiesina Uzzanese, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Montecatini Terme.

Sempre sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione, sarà chiusa la stazione di Prato est: nelle notti di lunedì 9 e martedì 10 ottobre, dalle 22 alle 6, in uscita per chi proviene da Firenze; nelle notti di mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre, dalle 22 alle 6, in entrata verso Firenze. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Prato ovest.