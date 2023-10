Lavori in corso e divieti. Ecco la mappa

Lavori in corso a Pistoia. Da lunedì e fino al 4 novembre in via Trento, in corrispondenza della parallela di via Mameli al civico 20, saranno vietati il transito e la sosta su entrambi i lati della carreggiata. I pedoni potranno camminare lungo un percorso protetto. Il provvedimento è necessario per permettere lavori di scavo per la canalizzazione dei cavi elettrici da parte della società E-Distribuzione spa. Stessa sorte lunedì per via Monte Sabotino 35 dove saranno vietati il transito e la sosta: Publiacqua deve riparare una perdita idrica. Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, di emergenza e ai residenti della zona mediante la restituzione temporanea del doppio senso di circolazione nei tratti non interessati dai lavori.