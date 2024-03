Lavori all’ex cucina comunale: l’asilo nido sarà pronto tra un anno

Hanno preso il via i lavori per la riconversione in asilo nido dell’ex cucina comunale centralizzata di via Bellini, mediante demolizione e ricostruzione. Un’opera che comporta un investimento di oltre mezzo milione di euro, finanziata con fondi del Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnrr) e che, secondo le previsioni, potrebbe accogliere 25 piccoli utenti nel 2025. "La struttura non sarà costruita con tecniche di bioedilizia, ma trattandosi di nuova costruzione – spiega il vicesindaco Fabrizio Baroncelli - verrà realizzata con tecnologie atte a contenere i consumi e verrà installato un impianto fotovoltaico per l’autoconsumo. L’edificio sarà costituito da due sezioni principali, ciascuna dotata di locale per il riposo, oltre a ingresso filtro termico, locale per adulti per piccole riunioni e per lo sporzionamento dei pasti provenienti dall’esterno. Ci saranno – prosegue - servizi igienici per adulti con spogliatoi e servizi per bambini, completi di zona cambio. La conclusione dei lavori - annuncia il vicesindaco – è prevista per la fine di marzo 2025. Dopo di che la struttura dovrà essere arredata ed allestita. Negli obiettivi, più volte annunciati dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Benesperi, c’è l’attenzione al futuro dei bambini e agli edifici scolastici. Baroncelli fa il punto anche su un’altra importante opera di edilizia scolastica, già in corso da qualche mese: la riqualificazione sismica del blocco degli spogliatoi e della palestra della scuola materna e primaria Don Milani di Spedalino. Anche in questo caso un investimento di oltre mezzo milione di euro, finanziato in parte fondi Pnrr e in parte con risorse dell’amministrazione comunale.

"Un intervento – spiega Baroncelli – che vede la copertura realizzata in legno ed i tamponamenti verticali avranno caratteriste termoisolanti. Per questo intervento la conclusione dei lavori è prevista per la fine di settembre 2024, quindi sarà fruibile dal prossimo anno scolastico". L’altro grande obiettivo della giunta aglianese è terminare entro fine mandato (quindi entro giugno) i lavori della nuova scuola primaria in via Mallemort de Provence, opera da oltre due milioni di euro, che però è finanziata con risorse dell’amministrazione comunale tramite mutuo e ha ottenuto 500mila euro dalla Regione e un contributo della Fondazione Caript. La nuova scuola di via Mallemort potrà accogliere tutto il ciclo della primaria per circa 125 alunni. Per quanto riguarda altre opere in graduatoria per i fondi Pnrr, il vicesindaco Fabrizio Baroncelli informa che l’amministrazione attende comunicazioni.

Piera Salvi