Lavori alla rete idrica. Publiacqua avvisa dei possibili disagi

Publiacqua, società che gestisce il servizio idrico integrato, informa i cittadini di Agliana che, a causa di un intervento sulla nuova rete idrica, potrebbero esserci disagi per gli utenti in due giornate. Dalle ore 8 di lunedì 20 maggio, si registreranno abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nelle seguenti vie: via Fosso Nuovo e via Santini (nel tratto da via Vergiolesi a via Fosso Nuovo). Sempre per un intervento sulla nuova rete idrica, anche mercoledì 22 maggio, dalle ore 8, si registreranno abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nelle vie Boccardi, Vergiolesi e via Santini (tratto da via Fosso Nuovo a via Michelangelo). In entrambe le giornate la situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere effettuato il primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro potrà creare.

Piera Salvi