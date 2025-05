L’aula approva il regolamento per l’edilizia

Dopo circa quattro ore e mezzo di discussione, in particolar modo soffermandosi su approvazione o meno di numerosi emendamenti approntati dalla minoranza, il consiglio comunale nella serata di ieri ha approvato il nuovo regolamento edilizio con diciannove voti favorevoli (tutti i consiglieri di maggioranza presenti), nessun favorevole e nove astenuti (l’opposizione). Un voto che arriva al termine di un lungo percorso in commissione completata, poi, dalla discussione avvenuta in aula con l’emergere delle varie visioni sull’argomento. "Si tratta di una possibilità di adeguare le normative su scelte fatte nel 2021 – afferma il capogruppo di Fdi, Francesco Pelagalli – quei principi e quelle idee restano perché non sconfessiamo quello in cui crediamo. La nostra idea è chiara: rendere gli interventi per i cittadini il più semplice possibile. Lo abbiamo fatto togliendo la commissione edilizia, effettuando un confronto diretto con i vari ordini sapendo che vuol dire essere utili a chi fa questo lavoro tutti i giorni. Dal punto di vista politico, invece, vorrei ricordare che il precedente regolamento era del 2006 e non fu più ritoccato mentre qui si monitora la seconda volta in tre anni: questa è una scelta politica che va sottolineata". Al momento delle dichiarazioni di voto, ovviamente, sono tornate fuori anche le scaramucce della settimana scorsa con la votazione che ha mandato sotto la maggioranza. "Si è visto soltanto un corto circuito", ha tagliato corto Salvatore Patanè (Avanti Pistoia). E proprio su questo dal Pd ha risposto il consigliere Agostino Fragai. "E’ la certezza che qualcosa è cambiato rispetto al passato – conclude – quando c’era una stabilità più forte ed un sindaco sempre sul pezzo".