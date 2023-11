L’assessore Sobrero chiarisce due aspetti

Ieri, su questa pagina, abbiamo pubblicato il resoconto della discussione in consiglio comunale sull’archivio storico del Comune finito nel fango durante la recente, drammatica, alluvione a Campi Bisenzio. L’assessore alla cultura Alice Sobrero ci ha inviato queste puntualizzazioni su due aspetti che erano descritti nell’articolo.

"Ho preso visione della consistenza e dello stato recandomi a Bologna nella sede dell’Azienda “Frati & Livi” per sincerarmi di persona dei procedimenti di conservazione e di restauro. Il materiale è conservato a una temperatura di -20 in due container freezer e il costo per tale trattamento ammonta a 8mila euro ogni tre mesi (a trimestre) attualmente sostenuto dalla Fondazione Caripit".