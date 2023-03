"Lasciati soli dopo il picco Covid Molti si licenziano: servono aiuti"

"Quando scoppia una guerra che cosa si fa? Uno Stato chiama i soldati al fronte. Ma qui è come se i soldati, pochi e sguarniti, fossero stati lasciati da soli a combattere una guerra senza le armi. Perché quella che noi medici di emergenza viviamo ogni giorno in pronto soccorso è una vera guerra. Lo dicono i turni, massacranti, quelli che stanno facendo scappare le giovani leve. Ad aprile un altro di noi si licenzierà, per andare a fare il medico di base, lasciando per sempre l’ospedale". Una lettera di denuncia con la minaccia di dimissioni in massa è un fatto unico, mai accaduto prima. La protesta dei medici di emergenza dell’Asl Toscana Centro si allarga. Intanto a parlare è uno dei firmatari del documento del Pronto soccorso di Pistoia. Che ci racconta i numeri di questa "guerra". Perché sulla carta, il reparto di emergenza pistoiese dovrebbe poter contare su 22 dottori, un numero nella realtà mai raggiunto. "Finché siamo stati 19 o 18 ce l’abbiamo fatta – spiega il medico – ma di certo ora non si può portare avanti un presidio così complesso, con soli 15 medici. Questo si traduce in turni massacranti, ma anche nella impossibilità di...