L’appuntato scelto Rubuano va in pensione

L’appuntato scelto Alfio Giuseppe Rubuano va in pensione dopo aver prestato servizio alla stazione dei carabinieri di Montale per 24 anni. Rubuano ha ricevuto una targa di riconoscimento e di ringraziamento dal sindaco di Montale Ferdinando Betti, durante una breve ma sentita cerimonia avvenuta in municipio, alla quale hanno partecipato la comandante della compagnia dei carabinieri di Pistoia Antonietta Petrone e il comandante della stazione dei carabinieri di Montale Massimiliano Moncini. Alla consegna della targa hanno assistito anche gli assessori, molti consiglieri e i responsabili dei vari servizi dell’Amministrazione. "Lo scopo di questa targa – ha spiegato Betti – è esprimere all’appuntato scelto Rubuano un sincero grazie per la sua opera e il suo impegno a favore della comunità montalese e dell’Arma, nonché le felicitazioni in vista del raggiungimento di questo importante traguardo". Rubuano è arrivato a Montale nel 1999 dopo aver prestato servizio tra l’altro a Prato e a Palermo e dopo aver iniziato la sua carriera, nel 1985, alla scuola allievi carabinieri a Chieti. L’appuntato scelto è un esempio di come un carabiniere possa compiere il proprio dovere e onorare la sua divisa suscitando la stima di un’intera comunità. Presenza discreta, silenziosa e rassicurante, Rubuano ha interpretato in modo perfetto il rapporto che da sempre sussiste a Montale tra i carabinieri e la gente del paese. Un rapporto di rispetto ma anche di familiarità, che vede nei carabinieri delle persone a cui rivolgersi con fiducia in caso di bisogno. Ai complimenti a Rubuano si è unito anche l’ex comandante della stazione Massimiliano Laccertosa: "Ti meriti questo premio, grazie per la fattiva collaborazione e vicinanza".

Giacomo Bini