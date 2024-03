Lanciarsi in aria danzando, sfida alla gravità

Passi di danza che servono a indagare un altro tipo di cammino, quello che conduce nelle profondità di noi, quello che consente al fallimento di germogliare in nuovo decollo. È una prima volta in Toscana quella offerta da "Grand Jeté" al Teatro Manzoni domani (venerdì 8 marzo, ore 20.45), progetto coreografico pluripremiato di Silvia Gribaudi realizzato con la Mm Contemporary Dance Company diretta da Michele Merola. Sull’idea del "grand jeté", la grande spaccata in aria che viene definita come uno dei passi più impressionanti e virtuosi dell’arte del balletto, il lavoro di Silvia Gribaudi esplora la fine come fonte di nuovi inizi. Un ‘grand jeté’, un istante per sfuggire alla gravità, è un passo di transizione che consiste in una momentanea sospensione e in un lancio nell’aria. Esplorando il significato metaforico di questo passo virtuoso nella vita di tutti i giorni lo spettacolo diventa un’occasione per ribellarsi e sfidare l’irreversibilità di qualsiasi tipo di finale. L’artista, che dal 2004 focalizza la propria ricerca artistica sull’impatto sociale del corpo, indaga ancora una volta la relazione tra performer e pubblico, qui a partire dalla trasmissione di alcuni passi della danza classica e del loro significato. ‘Pliè’, ‘jeté’, ‘tour en l’ai’r: parole che sono spesso collegate a passi conosciuti, ma che possono aprire altri immaginari più profondi e che in "Grand Jeté" vengono sperimentati insieme ai performer. In questo spettacolo Silvia Gribaudi è in scena con dieci ballerine e ballerini della Mm Contemporary Dance Company.

"Sono i giovani che possono far fare un salto a tutta l’umanità – dice Silvia Gribaudi – per questo ho scelto una compagnia di ragazzi che abbiano la passione e il desiderio di portarci verso altri mondi a partire da un grand plié, ma tutti insieme per arrivare ad un Grand Jeté!". Coreografa e performer, Silvia Gribaudi (www.silviagribaudi.com) ha all’attivo numerosi riconoscimenti e partecipazioni ai più svariati progetti teatrali, l’ultimo dei quali di tipo site specific nel 2021 dal titolo "Trekking coreografico". Nel 2021 è coreografa ospite per ‘Danser Encore, 30 solos pour 30 danseurs’ progetto per l’Opéra de Lyon ed è selezionata dal network internazionale Big Pulse Dance Alliance.

L’appuntamento, penultimo della stagione di danza dei Teatri di Pistoia, gode del patrocinio del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia e del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia. I biglietti sono in vendita a prezzi compresi tra gli 8 e i 18 euro; acquisti in biglietteria virtuale (www.bigliettoveloce.it) o fisica in Corso Gramsci 125, aperta giovedì dalle 16 alle 19 e venerdì dalle 11 alle 13, dalle 16 alle 19 e a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Prossimo e ultimo appuntamento con la danza il 20 aprile al Funaro, con "Fumatrici di pecore", un progetto di Antonella Bertoni, regia Michele Abbondanza.

l.m.