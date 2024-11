L’amore in scena in "Autunno al Mascagni"

Un "viaggio tragicomico attraverso le mille sfaccettature del sentimento più controverso e inevitabile". Ovvero: l’amore. Arrivano due volti molto amati sul palco del Teatro Mascagni di Popiglio domenica pomeriggio (ore 16.30) dove prosegue l’"Autunno al Mascagni" inaugurato nei giorni scorsi dallo spettacolo musicale di Cristina Donà e Saverio Lanza e messo a punto dai Comuni di San Marcello Piteglio e di Abetone Cutigliano con Fondazione Teatri di Pistoia e il sostegno della Regione Toscana. Sono i "Fraintendimenti d’amore" con Vanessa Gravina e Roberto Valerio, accompagnati dalle musiche originali eseguite dal vivo da Mimosa Campironi. I due attori – lei da anni protagonista in tv di una delle serie più popolari, "Il paradiso delle signore", lui più volte sui palchi pistoiesi in veste anche di regista - condurranno il pubblico in un percorso affascinante, che parte dai tempi di Saffo e Catullo, Dante e Shakespeare, passando per Oscar Wilde e Leopardi ed arrivando fino a Flaiano, Gozzano, Trilussa, Prévert e ai contemporanei Woody Allen e Stefano Benni.

Un equilibrato mix di parole e musica eseguite dal vivo, di gesto e canto, ironia e passione, sarcasmo e soavità nonché semplice senso del reale per uno spettacolo di livello affidato ad artisti di punta della scena nazionale, molto amati dal pubblico e più volte presenti, negli anni, in numerose produzioni di successo di Teatri di Pistoia, dirette dallo stesso Roberto Valerio; basti citare, per Vanessa Gravina, "Tartufo" di Molière e "Zio Vanja" di Cechov e per Mimosa Campironi, oltre a "Zio Vanja" anche il più recente "Il Giuocatore" di Goldoni, in tournée in Italia anche nella stagione 2024/25. "Autunno al Mascagni" prosegue domenica 10 novembre (ore 16,30) con un pomeriggio dedicato ai bambini (dai 6 anni) e alle famiglie: in scena "Il più piccolo di tutti", un progetto della compagnia Rodisio, firmato da Manuela Capece e Davide Doro (che ne è anche interprete) e prodotto da Teatri di Pistoia. Infine, domenica 1 dicembre (ore 16.30). Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino chiuderanno la stagione con il loro "Piccole donne crescono?", in cui si confrontano con un classico della letteratura e con le mille dimensioni dell’identità femminile.

Confermato il servizio di bus-navetta gratuito per Popiglio (da Pontepetri, Campotizzoro, Maresca, Gavinana, San Marcello Pistoiese) che sarà attivato al raggiungimento di sei prenotazioni entro tre giorni prima della data dello spettacolo (prenotazioni: 0573.621289). Invariati anche i prezzi dei biglietti (10 euro adulti, 5 studenti under30; 5 euro lo spettacolo per le famiglie) che si possono prenotare alla Biblioteca Bellucci di San Marcello Pistoiese (0573.621289). La domenica dello spettacolo la biglietteria del Teatro Mascagni aprirà alle ore 15.30; i biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro le 16. Il Teatro si trova in via delle Corti 57 a Popiglio.

l.m.