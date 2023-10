L’ambasciatore del Brasile arriva a Pistoia

Una presenza prestigiosa nella nostra città. Giovedì prossimo 2 novembre arriverà a Pistoia il nuovo ambasciatore del Brasile in Italia, Renato Mosca de Souza: parteciperà alla cerimonia in onore dei Caduti brasiliani, dalle 11.45 al Monumento Votivo Militare Brasiliano. Già a settembre il diplomatico aveva preso parte alla cerimonia per onorare i Caduti brasiliani della Seconda Guerra Mondiale, la maggior parte dei quali di stanza a Pistoia. Mosca de Souza, insieme al vice presidente della Provincia, Gabriele Giacomelli, depose una corona di alloro per commemorare i Caduti e sottolineò il sacrificio dei militari brasiliani, giunti dall’altra parte del mondo per aiutare le forze alleate, restituendo la libertà al popolo italiano.