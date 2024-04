L’ambasciatore americano. Markell arriva in città. Incontra prefetto e sindaco

PISTOIA

Ospite d’eccezione per Pistoia. Nella giornata di ieri l’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia, Jack Markell, ha tenuto in città alcuni incontri istituzionali e ha visitato altrettanti luoghi di interesse. Durante la mattina il Prefetto di Pistoia, Licia Donatella Messina, ha colto l’Ambasciatore accompagnato dalla Console generale degli USA a Firenze, Daniela Ballard, nei saloni di rappresentanza di Palazzo Vivarelli Colonna. Nel corso del cordiale colloquio, sono stati esaminati gli aspetti di interesse che legano i due Paesi in sede locale, approfondendo le tematiche di maggiore rilievo e sottolineando i positivi rapporti e la consolidata amicizia che uniscono gli Stati Uniti e l’Italia. Markell durante l’incontro ha mostrato apprezzamento per il contesto territoriale pistoiese dove operano, in particolare nel comparto industriale, rilevanti e strategiche sinergie italo-americane, interessandosi anche al processo di ricostruzione successivo alle alluvioni del novembre 2023 e all’accoglienza dei profughi ucraini nella provincia. Incontro istituzionale anche con il sindaco Tomasi. "Un’importante visita per la nostra città durante la quale è stata rinnovata la volontà di proseguire e rafforzare la fruttuosa collaborazione tra le due realtà in ambito culturale" è il commento dell’amministrazione comunale.

Il diplomatico si è concesso una breve visita al murale di Kobe Bryant nel parco di Monteoliveto prima di spostarsi alla biblioteca San Giorgio dove ha incontrato un gruppo di studenti che portano avanti progetti con una scuola statunitense. Il diplomatico ha espresso viva soddisfazione per l’ormai consolidato American Corner della Biblioteca San Giorgio. Il centro per l’innovazione digitale e la promozione della storia e della realtà socio-culturale statunitense, aperto al pubblico e rivolto in particolare ai giovani del territorio, che dal 2013 si fonda sulla collaborazione tra l’Ambasciata Usa in Italia, che lo finanzia, e la Biblioteca di Pistoia. Il progetto di "diplomazia pubblica" ha lo scopo di creare un centro di innovazione digitale aperto al pubblico nel quale, in particolare i ragazzi, possono utilizzare una ricca dotazione di strumentazione audio-video e informatica per apprendere nuove competenze.