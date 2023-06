"L’Aglianese resti ad Agliana" Benesperi va al contrattacco Pronti gli interventi al Bellucci

"L’Aglianese deve rimanere ad Agliana e da parte nostra stiamo mettendocela tutta". Così il sindaco di Agliana Luca Benesperi prende di nuovo posizione sulla questione dello stadio, dopo la notizia che l’Aglianese ha presentato richiesta al comune di Pistoia di utilizzare il "Melani" per lasciarsi aperta anche quella possibilità, oltre all’impianto aglianese, in vista del prossimo campionato. "L’Amministrazione da me guidata – ricorda Benesperi - ha fatto il massimo in questi quattro anni per supportare l’Aglianese e metterla nelle condizioni migliori per fare calcio in una categoria importante come la serie D. Grazie a un bando vinto del Pnrr – aggiunge il sindaco di Agliana – abbiamo investito quasi 400mila euro per rendere lo stadio Bellucci completamente agibile con il rifacimento degli spogliatoi che nel giro di pochi mesi saranno perfettamente a norma e antisismici, esonerandoci dal firmare di volta in volta le deroghe per le gare casalinghe". Il sindaco fornisce di nuovo, come già aveva fatto altre volte in precedenza, rassicurazioni anche sulla sistemazione del terreno di gioco.

"Per quanto riguarda il manto erboso – afferma il primo cittadino di Agliana – il 26 giugno, come promesso, inizierà un grande intervento di rigenerazione che consentirà di avere un terreno perfetto con l’inizio del campionato dopo un anno di usura a causa dell’uso intensivo. L’Aglianese deve rimanere ad Agliana – ribadisce con forza Benesperi – e da parte nostra stiamo mettendocela tutta anche cercando di tenere le tariffe di accesso agli impianti bassissime se paragonate ai costi di impianti simili al nostro". Il sindaco auspica un confronto costruttivo con il club neroverde. "A fronte dello sforzo dell’Amministrazione auspico che la società voglia raccogliere il mio invito a sedersi intorno a un tavolo per trovare una quadra – sostiene Benesperi - anche sulla gestione degli spazi, che metta tutti nelle condizioni di lavorare al meglio". Il sindaco conclude compiacendosi della presenza del presidente dell’Aglianese Perriello alla festa per il centenario della società neroverde organizzato in piazza Gramsci dall’Amministrazione Comunale. "Mi ha fatto piacere ieri sera (martedì, ndr) rivedere il presidente Perriello che non vedevo né sentivo da tanto tempo, spero anche lui sia mosso dalla medesima volontà di fare solo ed esclusivamente il bene dell’Aglianese, patrimonio di tutta la comunità".

Giacomo Bini