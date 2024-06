L’Aglianese mette a segno quattro colpi

Quattro colpi per la prima squadra del Volley Aglianese: il direttore sportivo Fabio Galeotti (nella foto), infatti, ha calato il poker d’assi. Dal San Michele Firenze arriveranno in neroverde tre giocatrici classe 2006: l’attaccante Aurora Alfaioli, la centrale Eleonora Bora e l’opposta mancina Sara Brachi. Il quarto asso è Irene Varani, attaccante del 1999 ex Prato, proveniente dal Vaiano Volley.

Hanno già lasciato la prima squadra aglianese, la centrale classe 2000 Linda Romanelli e l’attaccante del 2005 Caterina Magnolfi, in prestito ad Agliana ma di proprietà del Prato Volley Project: entrambe si sono accasate al Volley Club Le Signe. Saranno aggregate alla prima formazione aglianese anche alcune promettenti giovani del vivaio: oltre al libero Beatrice Tredici, già convocato nel corso dell’ultima stagione, l’opposta Adriana Lo Basso, l’attaccante Sara Lekaj e il libero Agnese Barni. Per completare l’organico a disposizione del duo Marco Targioni-Filippo Formigli (neo assistente), mancano le giocatrici confermate. Ancora qualche giorno e il diesse Galeotti sarà in grado di annunciarle ufficialmente. Intanto, la prima compagine del sodalizio che ha appena festeggiato i 40 anni di vita è pronta a giocare il nuovo torneo di serie C. Gianluca Barni