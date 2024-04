Ladri esigenti con i “tester” per rubare solo oro e argento autentici. Ma i carabinieri li bloccano prima del colpo

Quarrata (Pistoia), 17 aprile 2024 – Tre persone sono state arrestate dai carabinieri di Quarrata ( Pistoia) per tentato furto aggravato all'interno di un'abitazione. Particolarità di questo intervento è che nell'auto di proprietà di uno dei tre, i militari hanno trovato tutto il necessario per testare l'autenticità di oro e argento ('autest', saggio per oro 18k; 'silberprufsaure’, saggio per argento) e una lente d'ingrandimento da orafo, oltre ad alcuni orologi. Il fatto è avvenuto in pieno giorno.

Provvidenziale è stata la telefonata al 112 da parte di due residenti che hanno segnalato la presenza di tre uomini, poi risultati romeni, che si aggiravano vicino alle abitazioni in modo sospetto, a bordo di un'auto beige con targa della Romania. I militari, arrivando sul posto, hanno individuato l'auto parcheggiata e i tre uomini sul tetto di un capannone. Alla vista delle divise hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati raggiunti e portati in caserma. Intanto altri militari hanno eseguito un accurato sopralluogo, accompagnati dalla proprietaria dell'abitazione dove era avvenuta l'effrazione della finestra del bagno. Le stanze erano state messe a soqquadro. La perquisizione personale ha dato esito negativo, mentre quella sull'autovettura ha fatto trovare numerosi oggetti da scasso, come cacciaviti di varie dimensioni, cesoie, pinze, coltelli di vario tipo e dimensioni, un bilancino di precisione. In accordo con il magistrato di turno in procura, i carabinieri hanno proceduto all'arresto dei tre per tentato furto, che sono stati portati in carcere, sia a Pistoia sia a Prato.