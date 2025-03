L’addio a Paolo Innocenti: "Grazie per la tua umanità"

Ieri, nella chiesa di San Paolo, sono stati in tanti a salutare Paolo Innocenti, per molti anni dipendente dell’Asl, negli uffici del Ceppo, e poi molto impegnato nel volontariato. Anna Battaglia presidente di Amici di Francesco, l’associazione che si prende cura dei bambini orfani in Benin, l’ha definito una cara presenza, discreta e delicata, ma incisiva: "Ogni tuo gesto era sempre appropriato ed efficace, attento a non ferire e a non interferire. Il tuo ruolo di tesoriere in Amici di Francesco esprimeva la precisione delle tue competenze e arricchiva la vita associativa con cuore e umanità nel gestire le migliori scelte per i bambini" riconoscendogli inoltre capacità di ascolto e di analisi sempre tradotte in proposte e soluzioni ben ponderate. "Siamo onorati di aver condiviso un tratto di strada insieme a te. Grazie Paolo, Luce e Armonia rendano gioioso il tuo cammino" ha concluso Anna. Un’altra voce commossa dagli amici dell’ Associazione Bridge Pistoia, che ne hanno valorizzato l’umanità, il senso di amicizia, la competenza insieme alla disponibilità di un cuore grande, offerto sempre con garbo unico: "Lo cercheremo con gli occhi, nella sala dove sta per incominciare il torneo di bridge, lo immagineremo negli incontri che gli erano così cari, lo sentiremo presente in tutte le attività della nostra associazione di cui era uno dei fondatori e protagonista da oltre 50 anni." L’immagine che lascia è quella di un sorriso dolce per tutti, e l’amore verso la moglie Lidia, i figli, i nipoti.

A.C.