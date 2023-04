La traversata del 25 Aprile Coast to coast

Italia Coast to coast: Mirko Taglianetti e Angelo Bartoletti, pistoiesi atleti della Silvano Fedi, sono pronti ad attraversare la penisola, dall’Adriatico al Tirreno. "Il 25 aprile alle ore 12 – racconta Mirko – partiamo da Portonovo (Ancona) per arrivare ad Orbetello, percorrendo 410 km con un dislivello positivo di 8646 metri in un tempo massimo di 120 ore, in modalità Duathlon e senza alcuna assistenza, due atleti in bicicletta. Per scelta abbiamo deciso di riposare per strada, dove capiterà, dentro ad un sacco a pelo. Cibo acquistato lungo il percorso e cucinato lì per lì. E acqua rigorosamente dalle fonti. Per seguirci durante la lunga traversata, pubblicheremo ogni giorno sul canale Facebook nel gruppo pubblico #correreperallentare grazie alla collaborazione esterna di un account manager che si occuperà di postare i contenuti che riceverà".

Andrea Nannini