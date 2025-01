La tombolata dell’Auser a Villa La Magia

"Tombola Sociale" oggi sabato 4 gennaio, dalle ore 15 alle 19 presso i locali della Limonaia di Villa La Magia. Il Comune di Quarrata con la collaborazione di Auser Quarrata, cooperativa sociale L’Orizzonte e Unicoopfirenze Sezione Soci Agliana, organizza questa iniziativa con l’intento di favorire la socializzazione degli anziani del territorio, tramite un momento di condivisione divertimento, animazione e ristoro. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza. Un pomeriggio dedicato allo svago sul finire delle festività natalizie, che fa parte delle manifestazioni nel programma del Comune di Quarrata. Fino al 6 gennaio compreso in piazza Agenore Fabbri resterà aperta la pista di pattinaggio su ghiaccio, tutti i giorni dalle ore 15. Oggi, sabato 4 gennaio, in piazza Risorgimento dalle ore 7 alle 14 saranno presenti i volontari della Croce Rossa Italiana - Comitato di Piana Pistoiese con lo stand gastronomico necci e migliacci. Questa sera Al Parco Verde di Olmi alle ore 20 anticipazione della festa dell’Epifania con "La Befana con le scarpe rosse". Cena organizzata dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di Piana Pistoiese. Ma il momento clou della festa dedicata alla Befana sarà lunedì 6 gennaio, quando in piazza Risorgimento dalle ore 15,30 i bambini vedranno scendere la vecchina dal cielo (evento a cura di Misericordia di Quarrata). Il 6 gennaio pomeriggio sarà anche il momento finale dell’estemporanea dei presepi, a Santonuovo: alle 16 nella chiesa di San Germano premiazione dei presepi ed estrazione opere artistiche solidali (a cura de I colori nel Silenzio e Santo Spirito con il patrocinio del Comune).

D.G.