La terza corsia si farà, con pazienza "Via ai lavori non prima del 2024"

Una rete rossa, una ruspa parcheggiata ed un cartello che recita: "Autostrada A11 Firenze – Pisa Nord, ampliamento alla terza corsia". Parte così uno dei cantieri più attesi non solo della nostra provincia ma della Toscana intera. Parliamo della tanto discussa terza corsia che amplierà una delle arterie più trafficate della regione, nodo-chiave nei collegamenti tra il capoluogo e la costa via Pistoia – Valdinievole. Per Pistoia, però, si tratta di una partenza ancora su carta: il primo campo base del cantiere è stato predisposto non lontano dal casello di Prato Ovest ma punterà verso est, vale dire Firenze Peretola, andando a realizzare quello che è il "lotto uno" secondo progetto, i circa nove chilometri tra il casello di Prato Est e Firenze Peretola. Il primo cantiere dell’opera riguarderà una serie di interventi accessori relativi alla terza corsia vera e propria: si procederà alla realizzazione del campo base, alle bonifiche belliche necessarie alla realizzazione della nuova carreggiata, interventi alle canalizzazioni, andando a realizzare quello che è nel piano del "lotto zero".

E Pistoia? Arriverà solo in un secondo (anzi, "terzo"...) momento, con il lotto due che coinvolgerà il tratto tra i caselli di Prato e Pistoia. Tradotto in termini più semplici, quando inizieranno i lavori anche sul territorio pistoiese? "Abbiamo visto l’inizio dei lavori prodromici nella zona di Prato – risponde l’assessore all’urbanistica di Pistoia Alessio Bartolomei –, ma sappiamo bene come questi non andranno ad interessarci, visto che facciamo parte del secondo lotto dei lavori. Autostrade ci ha consegnati due progetti allo stato esecutivo: un aggiornamento della cassa d’espansione nella zona di Badia a Pacciana e la i disegni dell’ Asse dei Vivai, il collegamento che sorgerà tra via Toscana e il nuovo casello che verrà costruito lì vicino. Allo stato attuale, non credo che i lavori inizieranno prima del 2024 sul nostro territorio". Anche se ancora non sono partiti, i progetti relativi alla terza corsia fanno discutere da anni Pistoia e pistoiesi: da una parte le necessità di andare snellire il traffico su un’autostrada fondamentale per la mobilità toscana, dall’altra le preoccupazioni dei residenti per espropri e ulteriore inquinamento acustico, derivanti dal maggior traffico destinato all’arteria.

Francesco Storai