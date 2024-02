La terapia della bambola per il benessere dei malati

Due giorni, domani e giovedì dalle 9 alle 16,30 per la la prima edizione del corso di formazione sulla "Terapia della Bambola - Progetto Gully Dispositivo Medico", l’unica riconosciuta dal Ministero della Salute e prescrivibile dal medico curante per il benessere dei malati di Alzheimer. Secondo gli studi questa terapia porta a risultati positivi e importanti per ottenere nel paziente una riduzione degli accessi di ira e degli stati d’ansia.

Il corso – spiega una nota – si svolgerà nella sede dell’istituto Luigi Einaudi di Pistoia. L’iniziativa è stata resa possibile da una sinergia carica di significati. E segnatamente fra -l’Associazione culturale senese "A piccoli passi", attiva nel mondo del volontariato e promotrice del percorso formativo, Generali Arredamenti, azienda leader di Pistoia nella riconfigurazione ambientale e nella formazione sull’utilizzo delle terapie non farmacologiche per la gestione dei disturbi di Alzheimer e demenza; è istituto professionale"Luigi Einaudi di Pistoia che coinvolgerà gli studenti delle classi quarte e quinte dell’indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale. Il corso di formazione sarà inaugurato dal vicesindaco dottoressa Celesti.