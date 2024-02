La strada verso Prato Ovest. La consegna del progetto slitta. Anche a causa dell’alluvione

Rallenta di alcune settimane la consegna del progetto per la nuova viabilità che collegherà la zona artigianale di via Amadori al casello autostradale di Prato Ovest. Nel corso delle operazioni di progettazione infatti sono emersi nuovi aspetti tecnici da approfondire e che comporteranno modifiche al piano. Alla base di questo rallentamento c’è anche il superlavoro degli uffici comunali dopo la disastrosa alluvione del 2 novembre 2023. Così il Comune di Quarrata ha deciso di prorogare al 31 marzo prossimo la scadenza ultima per la consegna del progetto di fattibilità del quale si sta occupando uno studio di ingegneri.

Sono gli ultimi sviluppi sul piano sulla nuova viabilità che collegherà la zona artigianale di via Amadori al casello dell’autostrada di Prato Ovest. Un’operazione da oltre 7 milioni di euro complessivi che l’amministrazione comunale intende suddividere e finanziare in più lotti.

L’idea è quella di costruire due tratti di strada e di realizzare una rotatoria in via Montalbano, che consentirebbe di collegare a una delle arterie principali del territorio quarratino la sua seconda zona industriale, attraversando anche via Piero della Francesca e via Brunelleschi.

"L’iter sta andando avanti, per un progetto sul quale puntiamo molto – ha confermato a tal proposito il sindaco Gabriele Romiti – entro un mese e mezzo dovremmo avere lo studio. Guardando oltre, l’intenzione, sul piano pratico, quando la fase della progettazione sarà finita, è quella di dividere l’operazione in più stralci da finanziare passo dopo passo".

Giovanni Fiorentino