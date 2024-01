’La stanza di Alda’, la vita dentro i manicomi

E’ con "La stanza di Alda", uno spettacolo dedicato agli orrori dei manicomi – prima che vi mettesse la parola fine l’entrata in vigore della Legge Basaglia nel maggio del 1978 – che gli allievi attori del laboratorio teatrale "Progetto Teatro" diretto dall’attrice e regista pistoiese Monica Menchi andranno in scena al Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia venerdì 12 gennaio. La rappresentazione racconta uno spaccato di vita dentro uno di quegli ospedali psichiatrici, dove chi vi veniva internato era trattato come un recluso con metodi spesso brutali e privi di fondamento scientifico, in condizioni igienico sanitarie precarie. I malati potevano essere incatenatati, soprattutto se ritenuti pericolosi, era ordinario l’utilizzo del bastone per i pestaggi e della camicia di forza, e il ricorso massiccio e spesso letale a psicofarmaci, docce fredde, elettroshock, lobotomia.

In questa opera scritta e diretta dalla stessa Monica Menchi poesia e verità si fondono per restituire la realtà di tante persone abbandonate al loro destino, partendo dai ricordi della poetessa Alda Merini, che fin da giovanissima venne ricoverata più volte in manicomio. Sono le voci dei malati che Merini ha incontrato negli anni che meritano di non venire dimenticate, la comprensione della loro sofferenza che lei ha poi condiviso nelle sue opere, a costituire l’asse portante del testo teatrale.

I luoghi della sofferenza e della rabbia mista alla paura di finire nell’oblio, diventano il palcoscenico di un percorso straziante all’interno del dolore senza tralasciare alcuni momenti di candore e di ingenua follia.

"L’iniziativa ha scopo benefico con ingresso ad offerta: l’incasso sarà devoluto a “Solidarietà e Rinnovamento Onlus“ diretta dalla presidente Angela Nisticò – ha spiegato Monica Menchi –. Desidero ringraziare il Comune di Pistoia e la vicesindaco e assessore alla promozione della salute e all’inclusione sociale Anna Maria Celesti, che interverrà alla serata per un saluto istituzionale".

A Monica Menchi, il prefetto di Pistoia, Licia Donatella Messina, ha conferito, recentemente, nel mese di dicembre, l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana per il suo grande impegno nel teatro.

In scena, insieme a Monica Menchi, ci saranno gli allievi e le allieve del laboratorio di teatro: Virginia Barontini, Carlotta Biliotti, Claudia Cambi, Jessica Calosci, Edoardo Cicali, Federica Cioni, Antonio Dalessandri, Michele Di Dio, Edi Maria Girolami, Alessandra Orsi, Roberta Parisi, Daniela Spagnesi, Francesco Turi. "La Stanza di Alda" che andrà in scena, al Teatro Bolognini il 12 gennaio 2024, alle ore 21, è una produzione "Associazione Progetto Teatro". Per informazioni e prenotazioni: 338.7290938.

Daniela Gori