La stagione a teatro, gli abbonamenti

Settembre, è tempo di guardare alla stagione teatrale che sarà. Apre infatti oggi e fino al 10 settembre la campagna abbonamenti dei Teatri di Pistoia per il segmento "conferme", con prossime aperture il 14 settembre per le nuove sottoscrizioni e il 21 per la "formula libero", quella cioè che consente di combinare un minimo di sei titoli di almeno tre dei sei cartelloni (prosa, La via del Funaro, concertistica, cameristica, danza e Ri-belli); a chiudere, dall’1 ottobre vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli delle varie stagioni. La biglietteria di Corso Gramsci è aperta il martedì e il giovedì dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 11 alle 15, il venerdì e il sabato dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19; chiusa il lunedì. Per scoprire da vicino la proposta della Fondazione Teatri di Pistoia come da tradizione sarà organizzato un evento pubblico rivolto alla cittadinanza. Da segnare in agenda è la data del 13 settembre, dalle 18 al Funaro (via del Funaro 16). Da poco lanciata, la campagna Amiche e Amici dei Teatri di Pistoia è ancora sottoscrivibile; tutte le info (anche per quel che riguarda il dettaglio delle sei stagioni) sul sito ufficiale, teatridipistoia.it.