La siccità è ora Ma i problemi sono vecchi

Gabriele Galligani

Crisi idrica più drammatica", "Diminuisce il livello delle scorte d’acqua", "Meno acqua, si avvicina l’emergenza". Sembrano titoli dei giornali di oggi e invece sono notizie che troviamo su La Nazione, edizione di Pistoia di metà anni ottanta. Certo, il problema non aveva la portata di questo periodo, ma da allora si è fatto ben poco in termini di infrastrutture per risolvere il problema. Del resto lo sguardo di tutti glia mministratori non è mai stato molto lungimirante. Si preferisce guardare al breve-medio periodo, quello di una legislatura. In termini elettiorali paga di più.