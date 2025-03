La scomparsa di Cappellini: "Figura storica"

Lutto nel mondo del vivaismo pistoiese: se n’è andato a 92 anni Luigi Cappellini, storico produttore di piante e figura importante del settore e di Coldiretti. L’anziano imprenditore era molto conosciuto a Quarrata, dove era nato nel 1933. Cappellini aveva dedicato tutta la vita al lavoro nel comparto della coltivazione agricola. All’inizio, da giovane, si era dedicato maggiormente all’agricoltura tradizionale e poi successivamente aveva aperto la propria azienda vivaistica di piante ornamentali.

Un lavoro che ha sempre fatto parte della sua vita: è stato imprenditore agricolo fino al 1998, quando ha passato la mano al figlio Patrizio. Malgrado l’avanzare dell’età però Luigi Cappellini ha continuato a dare il proprio contributo lavorativo all’azienda andando a seguire le colture dei suoi campi fino a quasi 90 anni.

"Luigi ha contribuito in modo significativo al settore ed è stato anche un punto di riferimento per tutta la comunità agricola locale, ricoprendo tra l’altro il ruolo di presidente Coldiretti della zona di Quarrata per molti anni – fa sapere in una nota Coldiretti Pistoia – tra i 1985 al 1990 è stato membro del Consiglio Provinciale della Federazione. Sempre vicino alle problematiche dei soci, è ricordato per aver gestito con grande impegno i danni causati dalla gelata del 1985. Un pezzo della nostra storia se n’è andato – conclude Coldiretti –. Luigi è stata una persona straordinaria, sempre disponibile e vicina a Coldiretti e agli altri soci".

D.G.