La scienza da "visitare". Un laboratorio innovativo

"Hololab" è il titolo del progetto che l’istitutto Sismondi-Pacinotti ha presentato partecipando al bando annuale "Scuole in movimento", al fine di attrezzare un laboratorio per utilizzare la tecnologia Zspace. Come è noto, il bando "Scuole in movimento" è una delle azioni della Fondazione Caripit a favore delle scuole e degli studenti: la Fondazione, infatti, si impegna a sostenere progetti innovativi nella didattica e la realizzazione di spazi di apprendimento, valorizzando attività di laboratorio, anche attraverso l’allestimento di nuovi ambienti e di spazi esterni a scopi didattici per le scuole della provincia di Pistoia. Il Sismondi-Pacinotti è risultato uno dei vincitori, e mercoledì 22 gennaio c’è stata l’inaugurazione del nuovo spazio. È stato fatto un corso di aggiornamento per i docenti, affinché imparassero ad usare questa nuova tecnologia, al quale hanno partecipato circa 40 docenti dell’Istituto. ZSPACE è una moderna strumentazione che, tramite ologrammi, riesce a creare all’interno dello spazio immagini e altro: i contenuti acquistati attengono alle discipline oggetto di studio nei vari indirizzi e sono adattabili ai bisogni formativi degli alunni. Questo progetto prevede l’adozione di metodologie d’insegnamento innovative e personalizzate al fine di ridurre i divari di genere, territoriali e contrastare la dispersione scolastica, favorendo l’inclusione e l’acquisizione di competenze di base e professionali. Le tecnologie forniscono agli studenti informazioni aggiuntive, creando percorsi di contenuti Stem (ovvero di discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche) offrendo loro il controllo dell’apprendimento attraverso un ricco coinvolgimento sensoriale: i ragazzi saranno invitati a interagire con gli oggetti olografici, esplorare modelli 3D e visualizzare contenuti interattivi in modo coinvolgente e stimolante. Grazie ai fondi della Fondazione Caripit, dunque, è stato possibile realizzare questo ambiente di apprendimento capace di potenziare i processi elaborativi e comprensivi, e riconoscere contenuti specifici attraverso la didattica esperienziale, al fine di essere preparati nell’affrontare future situazioni reali in ambito professionale. Tutta la comunità scolastica del Sismondi Pacinotti ringrazia la Fondazione Caripit per il contributo significativo nell’allestimento dell’innovativo laboratorio Hololab.