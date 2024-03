La ricerca va avanti per Matilde

Il prossimi progetti dell’Associazione Onlus Matilde Capecchi "Margherita Silenziosa" finanzieranno la ricerca della Fondazione Pisana per la Scienza Onlus. Lo hanno fatto sapere i genitori della giovane studentessa di Casalguidi scomparsa prematuramente nel 2020, i quali nei giorni scorsi si sono recati a Pisa per incontrare i ricercatori. I dottori hanno sottoposto loro un progetto legato all’osteosarcoma, che si pone l’obiettivo di sviluppare nuove metodiche per un migliore monitoraggio dei pazienti. In particolare, viene studiato e caratterizzato il materiale genetico del tumore e le "tracce" che lascia della sua presenza nel sangue.

E le uova di Pasqua dell’Associazione Matilde Capecchi, annunciate qualche giorno fa e disponibili per il ritiro a partire dal prossimo 9 marzo per quel che riguarda il sito internet della onlus, serviranno proprio a finanziare il lavoro della Fondazione Pisana.

"Questo progetto ci è piaciuto subito in quanto ci tocca da vicino visto che la Matilde aveva proprio un sarcoma – si legge in una nota dell’associazione redatta da Bernardo Capecchi e Silvia Biagini, padre e madre di Matilde – siamo rimasti molto colpiti dal loro entusiasmo e per questo abbiamo deciso che il ricavato delle prossime iniziative che faremo sarà devoluto a finanziare questo progetto".

Giovanni Fiorentino