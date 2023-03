La provincia in stallo Nell’ultimo decennio il tasso demografico ha il segno negativo

di Saverio Melegari

PISTOIA

Nel corso del 2021, perché al momento non è possibile avere dati più aggiornati, la nostra provincia ha perso per strada 831 persone arrivando alla quota complessiva di 289.414 abitanti suddivisi tra 140.180 maschi e 149.234 femmine. Sono i dati da poco pubblicati da Istat relativi alla popolazione ed aggiornati al primo gennaio 2022 che fotografano com’è l’andamento di chi vive a queste latitudini.

Un primo raffronto? Negli ultimi dieci anni, la nostra provincia ha un saldo negativo di circa quattromila persone visto che le rilevazioni a fine 2011 indicavano la presenza di 293.282 abitanti. Per quanto concerne la suddivisione comunale, si confermano in otto sopra i 10mila – con Montale che chiude la fila – mentre sono sempre in quattro che restano sotto i 5mila. Il comune più popoloso, ovviamente, è il capoluogo con 89.493 abitanti e accusa un calo di 236 unità rispetto a quanto rilevato a fine del 2020 con una suddivisione fra 43.009 uomini e 46.484 donne.

Alle spalle di Pistoia c’è Quarrata che si allontana da quota 27mila abitanti e con una specifica di non poco conto: è la prima volta che la città del mobile perde cittadini (129 in meno nel 2021) da dieci anni a questa parte dove aveva visto crescere in maniera importante i propri residenti. Si assottiglia, poi, il divario fra Monsummano Terme che resta al terzo posto con 20.821 abitanti (-78) rispetto a Montecatini Terme con 20.468 (+16): anche qui un dato curioso, perché nelle ultime tre rilevazioni la cittadina termale ha visto crescere i residenti di oltre 700 unità. Decisamente più staccata, e ampiamente sotto quota ventimila, c’è Pescia con 19.223 davanti ad Agliana (17.950), Serravalle Pistoiese (11.742) e Montale (10.608). In termini di curiosità, il territorio serravallino è quello che nel 2021 vede l’exploit più alto in termini di residenti (+78) nell’intera provincia mentre nella piana pistoiese che guarda verso Prato si denota un calo generalizzato. Sotto la soglia dei diecimila ci sono Pieve a Nievole (9.120), Ponte Buggianese (8.795), Buggiano (8.746), Massa e Cozzile (7.698), San Marcello Piteglio (7.671) che rimane al top per la montagna, Lamporecchio (7.398), Larciano (6.312) e Uzzano (5.609).

La classifica è chiusa dai comuni sotto i cinquemila abitanti: Chiesina Uzzanese (4.468), Marliana (3.149), Abetone Cutigliano (1.902) e Sambuca Pistoiese con 1.446.