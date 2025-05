"La promessa", lo spettacolo del Petrocchi

Secondo appuntamento della rassegna "Studenti in scena" al Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia, promossa da Fondazione Teatri di Pistoia, a completamento del Progetto "A scuola di teatro". Dopo l’inaugurazione con lo spettacolo del Liceo Scientifico Paritario Suore Mantellate, è di scena stasera (ore 21) il Liceo Petrocchi, sede di Quarrata, con "La promessa", su testo scritto da Daniele Rossi, che cura anche la regia con Laura Ferro, Elena Danti, Annachiara Magni. Sul palco, a dare corpo e anima ai personaggi della storia ci sono le attrici e gli attori Giulia Pratesi, Helena Palandri, Martina Masi, Dylan Simoni, Sara Guerrisi, Salvatore Astorino, Nicole Lastrucci, Agnese Costantini, Jacopo Cianci, Azzurra Tagliaferri, Noemi Carlini, accompagnati da un gruppo di ex studenti composto da; Jacopo Gestri, Federico Tesi, Rachele Salvadori, Maddalena Brunelli, Emil Mirante, Matilde Signorini, Chiara Pratesi, Lorenzo Rossini, Sara Rafanelli. Una pièce ambientata in un periodo storico particolarmente drammatico, il giugno del 1944, in un paese, appena un po’ defilato, della Toscana. "Quando la guerra – come si racconta nel programma di sala, in colorito ‘stile toscano’ – è sempre più cattiva; dopo l’armistizio, da mondiale s’è trasformata anche in guerra civile, accident’al mondo! I tedeschi, i repubblichini, son lì che rastrellano ovunque, fanno morti, crean disgrazie. Ma a Marradi, un paesino del Mugello, non si sta malaccio, diciamo che due risate ancora si riescono a fare, ci si piglia in giro, ci son quelli affezionati al Duce e quelli che lo prenderebbero a calci… Ogni tanto, infatti, si discute e parte anche qualche labbrata, ma diciamo che la situazione si ricompone mandandosi a quel paese. E insomma, a Marradi c’abitano anche dei ragazzotti simpatici, un pochino superficiali, che alla guerra non sono andati perché quello l’è un paesino alla fine del mondo e l’anagrafe è quel che è, ci lavorano i cavalieri del lavoro, magari per il troppo daffare si son scordati di segnare qualche nascita, o che lo so…e giù, mi sto dilungando…l’è il mi’ vizio! Insomma, c’hanno avuto fortuna, finora, e son lì che bazzicano la piazzetta del paese, guardan le figliole passare e fanno proprio dei gran discorsi. Tra questi ci son Ulisse, Duccio e Sirio, che, tra una bischerata e un’altra, stanno aspettando il quarto per farsi una briscolina…quell’altro è Lorenzo, uno che c’ha la passione per la bicicletta ed è nato lo stesso giorno e la stessa ora di Ulisse…".

La rassegna si conclude il 30 maggio (sempre alle ore 21, sempre al Piccolo Teatro Mauro Bolognini) con la Compagnia dell’Incanto del Liceo Forteguerri di Pistoia, in collaborazione con Associazione Culturale Zona Teatro Libero Pistoia e Amici del giallo Pistoia, con "Yell(ow) it out", testo originale a cura degli studenti, regia Elisabetta Iozzelli. I biglietti (prezzo unico 7 euro) sono acquistabili alla Biglietteria del Manzoni (0573.991609/27112) e online su www.bigliettoveloce.it. La sera degli spettacoli direttamente al Bolognini dalle ore 20.

