La preside Gaeta al liceo artistico Tutti i movimenti dei dirigenti

Il valzer dei dirigenti scolastici si è compiuto anche nella provincia di Pistoia e ci sono tante novità che riguardano il mondo della scuola pistoiese. Ieri, l’ufficio scolastico regionale ha reso noti i movimenti dei presidi all’interno del nostro territorio con nuovi arrivi che sono la conseguenza sia dei pensionamenti che dei trasferimenti richiesti. Si tratta di una procedura che è funzionale alle neo immissioni in ruolo che avverranno nel prossimo mese di agosto. La novità principale riguarda il liceo artistico Policarpo Petrocchi. Dopo il pensionamento della storica dirigente Elisabetta Pastacaldi, arriva Rita Gaeta, che lascia il liceo classico Michelangelo di Firenze.

La preside Gaeta è finita recentemente agli onori delle cronache per una violenta rissa scoppiata nei pressi della scuola di via Colonna lo scorso febbraio e scaturita da motivi politici. Sempre a Pistoia, mantiene il suo posto al comprensivo Marconi-Roncalli, la dirigente Claudia Ciocchetti mentre torna all’istituto Pacini Marzia Andreoni (ora si trovava al Coluccio Salutati di Montecatici), era già stata preside in reggenza della scuola, in passato. Barbara Paggetti, da fuori regione, sarà invece aalla guida de il De Franceschi-Pacinotti dove era stata assegnata una momentanea reggenza.

Nella zona della Piana la preside Angela Desideri viene confermata dirigente al Bartolomeo Sestini di Agliana, mentre scatta il cambio della guardia al comprensivo Nannini di Quarrata. Arriva a guidare l’istituto, dal Lorenzini di Pescia, Erminia Pianelli. In arrivo da Massarosa una nuova dirigente per il comprensivo don Milani Di Chiesina Uzzanese: Antonia Suppa. Roberta Tommei viene confermata al Galileo Chini di Montecatini Terme così come Rossella Quirini al Galilei di Pieve a Nievole.

Arriva da fuori regione, ma di nascita pistoiese, Simona Selene Scatizzi che va a dirigere il Salutati di Montecatini Terme.

Un altro arrivo da fuori regione (almeno per il servizio prestato) quello del Lorenzini di Pescia, qui guiderà la scuola, a partire dal prossimo settembre, Annalisa Fattori.

Nulla cambia, al momento, per altre scuole del territorio. Ogni istituto pistoiese del territorio risulta al momento coperto da un dirigente scolastico. Le neo immissioni in ruolo per i futuri nuovi presidi avverranno invece nei primi quindici giorni del mese di agosto con procedura informatizzata.

Michela Monti