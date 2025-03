La polemica sulla biblioteca. Gargini replica alle accuse

"Rispondendo ad una domanda di un cittadino che chiedeva notizie sulla Biblioteca di Casalguidi, attualmente situata in una sala del piano superiore dell’ex Cinema Eden sede della Misericordia, ho semplicemente affermato che nel caso ci fosse bisogno di una nuova ubicazione, questa andrebbe valutata attentamente, alla alla luce delle esigenze attuali e delle attività che si andranno a svolgere all’interno della biblioteca". Il vice-sindaco Alessio Gargini ha così voluto fare chiarezza in merito al futuro della biblioteca, a seguito della polemica innescata durante una recente assemblea pubblica. "Il vice-sindaco Alessio Gargini ha affermato che la chiuderebbe, dando i soldi per un taxi ai ragazzi per andare alla San Giorgio di Pistoia – aveva attaccato il capogruppo di Attiva, Federico Gorbi – ora, il sindaco e gli assessori Benedetta Vettori e Ilaria Gargini si affannano a dire che il vicesindaco parlava a titolo personale. Se però hanno un’altra idea, ci dicano con chiarezza che intenzioni ha l’amministrazione". Considerazioni che Gargini giudica evidentemente strumentali. "Ho detto che un semplice trasloco in altra sede, mantenendo tale e quale l’attuale aspetto della biblioteca, avrebbe comportato una spesa di un paio di milioni – ha concluso Gargini, confermando di parlare a titolo personale - e che in questo momento forse non sarebbe un investimento così assennato. Anche perché le biblioteche come la nostra non svolgono più quella funzione esclusiva di lettura per cui erano nate".