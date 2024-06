La Pistoiese segue Bertolo e Kharmoud

Il fatidico 1 luglio si avvicina. In tale data sarà con ogni probabilità annunciato Domenico Giacomarro come nuovo allenatore della Fc Pistoiese. L’ex tecnico del Team Altamura, pur non essendo ancora stato ufficialmente presentato, ha però già iniziato a lavorare sul mercato in sinergia col direttore sportivo Taibi. L’obiettivo è riuscire a chiudere quanto prima per una decina di giocatori, considerando sia le quote che gli over, per poter formare lo zoccolo duro della squadra, a cui andranno poi aggiunte nelle settimane seguenti le pedine necessarie ad assemblare un organico di prima fascia.

Le prime considerazioni da fare riguardano il modulo di gioco che Giacomarro intenderà utilizzare nella sua nuova avventura in arancione. Nelle ultime stagioni il tecnico siciliano ha sempre utilizzato la difesa a tre, alternando il 3-5-2 al 3-4-3. Insomma, i concetti sono chiari: massima importanza ai giocatori sulle fasce, sia basse che alte, e retroguardia con calciatori che sappiano impostare anche l’azione dal basso. I profili trattati fino ad adesso rispecchiano più o meno tutti queste caratteristiche. Mazzei è un difensore che può agire sia come centrale che da braccetto, così come Diodato può ricoprire può ruoli da centrocampo e attacco. Lo stesso Cuomo, difensore giovane ma di personalità, ha la capacità di giocare da centrale difensivo che da terzino. Quella che va quindi delineandosi (a patto che i giocatori nominati formalizzino poi l’accordo con la Pistoiese in modo ufficiale) è una formazione che probabilmente saprà adattarsi anche in base all’avversaria di turno. Nel calcio di oggi infatti è sempre più importante avere la flessibilità, sia tra i titolari che tra i giocatori in panchina, per poter cambiare modulo e identità di gioco alla luce dell’esito e all’andamento della gara. In quest’ottica l’esperienza di Giacomarro sarà un plus per la Pistoiese. Essere guidati da un tecnico che in carriera ha vinto cinque volte il campionato potrà far crescere e migliorare molti dei ragazzi che saranno presenti in squadra.

Tornando invece a parlare di calciomercato, come già ripetuto nei giorni scorsi non è escluso che l’allenatore possa portare con sé alcuni calciatori con cui ha vinto il campionato in Puglia. In cima alla lista ci sarebbero Francesco Bertolo e Anas Kharmoud. Il primo è un difensore centrale, il secondo è un jolly che in mezzo al campo può agire su entrambe le fasce ma che ad Altamura ha fatto anche la mezzala con ottimi risultati. Il nome dell’ultim’ora è invece quello di Gaetano Logoluso, centrocampista centrale che nell’ultima stagione ha collezionato ventotto presenze e tre reti. Anche il suo è indubbiamente un profilo di spessore, ma la dirigenza dovrà valutare con attenzione quanti centrocampisti over inserire in rosa.

Sono già state avviate le trattative per Andrei Tanasa e Simone Greselin, in forza rispettivamente al Livorno e al Forlì, e oltre a loro è nella lista dei papabili anche Andrea Grilli, classe 2004 che nell’ultimo anno era all’Aglianese. Francamente è molto difficile che tutti questi possano vestire i colori arancioni e dovrà essere brava la società a selezionare i giocatori giusti e con caratteristiche tecniche che possano abbinarsi bene tra loro.

I gemelli Benvenuti, Tommaso e Giacomo, rispettivamente terzino sinistro e destro, non dovrebbero invece vestire i colori arancioni. I loro nomi erano circolati nelle scorse ore, ma l’obiettivo del Sassuolo è blindare i due classe 2006 e farne punti fermi della formazione Primavera, dopo quanto di buono mostrato nella scorsa Serie D con la Victor San Marino. Tanto lavoro da fare quindi per Taibi e la squadra mercato della Pistoiese in vista di una stagione che dovrà indubbiamente essere quella della svolta.

Michele Flori