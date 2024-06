La Pistoia Experience Card. Sconti e voucher d’estate

Sconti e voucher. Una spinta agli alla presenze in città, un’opportunità in più per vivere Pistoia e quello che può offrire e che rappresenta. "Come una copia delle chiavi di casa, quella che si lascia agli ospiti più attesi e graditi: anche questa estate, nelle attività convenzionate in città, torna la “Pistoia Experience Card", sono le parole che annunciano il ritorno di una importante iniziativa. Un percorso – partito nel maggio scorso e destinato a prolungarsi fino al dicembre 2024 - è guidata dal Consorzio turistico città di Pistoia in collaborazione con Confcommercio e con il contributo della Camera di Commercio, e si svolge nell’ambito del progetto "Tuscany Experience 23".

L’estate rappresenta, ovviamente – sottolinea una nota – uno dei periodi dell’anno che coincidono con la massima fruizione della card da parte dei turisti, che possono ritirarla presso le strutture convenzionate (come gli alberghi in cui sono ospiti) o richiederla online per usufruire di sconti e offerte speciali.

Ecco il funzionamento. Attualmente la Pistoia Experience Cardpuò essere utilizzata in otto diversi siti d’interesse e in 14 negozi sul territorio, e viene affiancata dal "Micco", uno speciale voucher da utilizzare in bar, locali, enoteche e ristoranti. Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito pistoiaexperience.com.

"Si tratta di una modalità – è il commento del presidente del Consorzio turistico città di Pistoia, Paolo Cavicchio – che ci consente di aprire le porte di chiese, musei, dimore storiche, biblioteche e molto altro ancora, assicurando un’esperienza completa ai turisti, a prezzi scontati. La card valorizza al meglio le esperienze culturali, enogastronomiche e di svago che la città ha da offrire ai visitatori.

Mentre il "Micco" rappresenta un voucher da utilizzare una tantum, la card resterà in dote ai turisti, anche per la volontà di fargli ricordare l’esperienza vissuta, trasformandoli così in ambasciatori del territorio.

E oltre al ricordo, è anche un arrivederci: nella speranza che i visitatori tornino a vivere anche in futuro Pistoia, le sue bellezze, le risorse e le opportunità.