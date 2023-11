La "Pisaniana" fa tappa a villa Puccini. Le dimore storiche e i nuovi progetti

Era stata in città, per la precisione nella prima periferia a Santomato con "Villa di Celle" a marzo e torna adesso a Villa Puccini Bonacchi la "Pisaniana" per porre al centro del dibattito il valore delle dimore storiche sul territorio ed il loro recupero architettonico: a parlarne, domani a partire dalle ore 18.30, ci saranno il sindaco Alessandro Tomasi e il presidente di Adsi, Tomaso Marzotto. Pertanto la "Pisaniana" continua a viaggiare fra i vari capoluoghi regionali dopo essere stata a Carrara e, nel prossimo mese, anche a Firenze e Livorno per completare un tour davvero interessante. Al fianco del sindaco Tomasi, come detto, ci sarà l’Adsi (Associazione Dimore Storiche Italiane) con il contributo delle aziende partner "Mati 1909" di Pistoia, Frangerini di Livorno e la Ecoprogetti di Simone Gualandi.

L’appuntamento per la registrazione è per le ore 18.30 a Pistoia presso la dimora storica del Parco Puccini- Bonacchi, con ingresso in via di Valdibrana 147, adiacente all’omonimo parco. L’intero evento sarà registrato e visibile domenica 10 dicembre alle ore 21.15, con replica lunedì 11, sul canale 18 del digitale terrestre e poi rimarrà consultabile sulla collegata piattaforma Youtube.

Al fianco di Tomasi e Marzotto, pertanto, nella tavola rotonda ci saranno Simone Gualandi, Francesco Mati, la presidente dell’ordine degli architetti della provincia di Pistoia Serena Zarrini, Elena Sinimberghi titolare della "Progettare Sviluppo", l’architetto Paolo Caggiano esperto di restauro e recupero di beni culturali ed Enrico Dami, amministratore delegato di Solectro.

A fare gli onori di casa Lucia De Renzis co-proprietaria della struttura, mentre si sta definendo la griglia di ulteriori ospiti in collegamento esterno.

Al termine del talk si svolgerà la cena sociale a prezzo speciale di 40 euro alle ore 20.30 con gli ospiti del talk ed aperta anche ai soci di Adsi e "Circolo Filippo Mazzei": il tutto si svolgerà a Toscana Fair in via Bonellina 46. C’è ancora la possibilità di prenotazione chiamando il numero 3285674010 oppure via mail a [email protected].

red.pt.