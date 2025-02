La piazza di Calamecca rinascerà con un contributo di 190mila euro

"Oltre venti tra mura e muraglie di città, borghi e fortezze toscane, saranno restaurate. La Toscana è impegnata più che mai nel recupero e nella conservazione del proprio patrimonio murario. Le “Città murate“ sono un bene prezioso che deve essere a disposizione della popolazione, ma possono essere anche una risorsa turistica". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani commenta l’esito del bando di sostegno per le Città murate e le fortificazioni della Toscana pubblicato nel 2024.

Le mura di ventidue Comuni toscani torneranno ad animarsi grazie a un finanziamento di 5 milioni di euro che favorirà non solo interventi di restauro e conservazione, ma anche il supporto di progetti di valorizzazione. In provincia di Pistoia è stata selezionata la proposta del Comune di San Marcello Piteglio per un contributo di 188.600 euro. Il complesso di interventi prevede la completa riqualificazione della Piazza di Calamecca, principale luogo di accesso al borgo storico murato, recuperando così l’immagine caratteristica del borgo e mettendolo a disposizione di cittadini e visitatori.

"A Calamecca – è il commento del consigliere regionale Pd Marco Niccolai – è sempre forte la mobilitazione dei cittadini verso il paese, con tante iniziative: la scelta dell’amministrazione comunale di San Marcello di candidare questo intervento nel bando della Regione riconosce la specificità di questo splendido borgo. In questa legislatura abbiamo supportato le aree interne e la legge voluta nel 2021 dal presidente Giani va proprio a sostenere i comuni più piccoli con opere molto impegnative che restituiranno al pubblico nuove bellezze che sono parte integrante della nostra storia e della nostra cultura. Il costo totale stimato dei lavori si aggira sui 250 mila euro. Accessibilità e valorizzazione del patrimonio storico è una priorità della Regione e bandi così sono essenziali".