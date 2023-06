La patente del pedone ai più piccini

Patente del pedone per gli alunni della scuola dell’infanzia Don Milani di Spedalino che hanno visitato il municipio e il comando della polizia municipale. A vivere questa singolare esperienza sono stati i bambini della sezione A, accompagnati dalle insegnanti. In Comune hanno trovato ad accoglierli calorosamente l’assessore alla scuola Giulia Fondi e la comandante Maria Pignatiello. Hanno visitato il palazzo comunale, i vari uffici e la sala consiliare, poi il comando. "Si sono interessati a quanto hanno visto nei nostri uffici – ha detto la comandante Pignatiello – e in particolare alle nostre auto. Al termine della visita abbiamo consegnato a tutti gli alunni un disco orario e la patente del pedone personalizzata: ogni alunno l’ha ricevuta con il proprio nome stampato".