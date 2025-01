La nuova rotatoria. Grande arte e verde: "Un tocco di bellezza per il nostro territorio"

Un’opera, in bronzo, che rappresenta la "Ruota dell’artigianato". Simbolo di lavoro, impegno e crescita. La firma Mauro Vaccai ed è il nucleo del nuovo allestimento a verde della rotatoria realizzata dal Comune tra via Fermi e lo svincolo della Tangenziale Est che è stata inaugurata ieri. L’opera è stata donata alla città da Confartigianato Pistoia, per celebrare gli 80 anni dell’organizzazione italiana dell’artigianato e della micro e piccola impresa. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Alessandro Tomasi, il presidente di Confartigianato Pistoia Alessandro Corrieri, il presidente dell’Associazione Crescere Insieme Aps Simone Balli, Paolo Giorgio membro di giunta Camera di Commercio di Pistoia, l’artista Mauro Vaccai, Marco Romiti in rappresentanza della Romiti Vivai di Pietro e Figli, che ha realizzato l’allestimento a verde, e il parroco di Sant’Agostino che ha benedetto l’opera. Come sottolinea l’artista pistoiese.

"L’opera rappresenta un simbolo che nasce da un’idea e da una richiesta di Confartigianato Pistoia – spiega – Il mio obiettivo è stato quello di raffigurare l’uomo e la donna, veri fondamenti del lavoro, dove sono incisi i simboli del lavoro artigiano, a rappresentare le radici profonde e la molteplicità delle competenze che caratterizzano il lavoro. La statua non ha solo un significato materiale: c’è una dimensione spirituale da cogliere. Rappresenta il passaggio delle stagioni, l’alternanza tra il bene e il male, come un ciclo continuo che accompagna il nostro vivere e il nostro fare".."In occasione degli 80 anni di Confartigianato Pistoia – evidenzia il presidenteAlessandro Corrieri – abbiamo voluto donare questa opera alla città come segno tangibile della nostra storia e del nostro impegno. La ‘Ruota dell’artigianato’ simboleggia i valori fondamentali su cui si basa il nostro lavoro. La celebrazione avviene in un giorno significativo, il 22 gennaio, data in cui, nel 1945, 55 artigiani fondatori, tra cui una donna, Carolina Puggelli, formalizzarono innanzi al notaio Catalano la nascita dell’Associazione Artigiani della provincia pistoiese, in un’Italia ancora segnata dalla guerra".

L’allestimento a verde è stato realizzato dalla Romiti Vivai di Pietro e Figli di Pistoia, in collaborazione con l’agronomo Renato Ferretti che ne ha eseguito il progetto. Il Comune di Pistoia ha stipulato con la Romiti Vivai un contratto di sponsorizzazione finalizzato alla valorizzazione e manutenzione della rotatoria per un periodo di cinque anni. "La nuova rotatoria tra via Fermi e la Tangenziale Est rappresenta un passo avanti nella visione di una città più sicura, sostenibile e bella – sottolinea Alessio Bartolomei, assessore al verde –. Il progetto non si limita a ottimizzare la circolazione stradale e a garantire maggiore sicurezza, ma aggiunge un tocco di bellezza e identità al nostro territorio grazie all’opera di Mauro Vaccai. L’allestimento a verde, realizzato con cura dalla Romiti Vivai, riflette l’impegno del Comune di Pistoia nella sostenibilità ambientale e nella valorizzazione del paesaggio urbano".