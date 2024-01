La nuova palestra per i bambini e anche per le società sportive

Sono stati aggiudicati alla ditta Ariete srl di Scarperia i lavori per la costruzione della nuova palestra che sorgerà accanto alle scuole elementari Nerucci. Ha un costo previsto di due milioni e 546mila euro che sono finanziati per 2milioni e 70mila euro dai fondi del Pnrr e per la cifra restante di circa mezzo milione di euro da risorse proprie del Comune assegnate con una variazione del bilancio di previsione. La Ariete si è aggiudicata la gara indetta presso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia con un ribasso di 21,52% sulla base d’asta prevalendo su un’altra azienda concorrente, la Costruzioni Generali di Pistoia che aveva offerto un ribasso del 13,87%. La nuova palestra sarà al servizio delle scuole di via Spontini e via Rodari nel centro del paese, in particolare la primaria Nerucci e la scuola dell’infanzia di Stazione, ma è stata pensata anche per ospitare le attività di società sportive esterne. Il progetto prevede infatti un doppio ingresso, uno per le scuole con un percorso coperto, e uno distinto per le società esterne, e anche doppi spogliatoi. La palestra avrà le misure per ospitare un campo di pallavolo e uno di minibasket. L’amministrazione ha voluto così colmare la mancanza di spazi per l’attività motoria nelle scuole e sopperire alle tante richieste delle società sportive.

Quando è arrivata l’assegnazione del finanziamento del Pnrr, nel luglio del 2022, l’importo concesso di 2milioni e 70mila euro copriva interamente il costo, ma con l’aumento generale di tutti i costi, la spesa ha superato oltre 2milioni e mezzo. A quel punto il Comune ha deliberato con una variante di bilancio di metterci proprie risorse per circa mezzo milione di euro per non perdere i due milioni del Pnrr. La decisione di costruire la nuova palestra era stata approvata all’unanimità da tutti i gruppi consiliari. Quando però si è discusso sulla variazione di bilancio che comportava una spesa propria per il Comune il centrodestra ha espresso delle perplessità. "Abbiamo votato a favore alla realizzazione della palestra – ha detto il capogruppo del centrodestra Lorenzo Bandinelli – che doveva essere quasi interamente coperta dal contributo Pnrr ed era così un’occasione da non perdere, ma con un incremento della spesa di questa natura a carico dell’amministrazione mi pongo la domanda se sia una priorità e se oggi, dopo quello che è successo (cioè l’alluvione) i soldi possano essere spesi in altre priorità e urgenze".

"I nostri uffici – ha risposto l’assessore al bilancio Emanuele Logli (foto) – da mesi non hanno avuto risposte dal governo su possibili soluzioni alternative o rimodulazioni del quadro economico. L’unica alternativa era perdere i due milioni del Pnrr e la possibilità di fare la palestra".

Giacomo Bini