La nuova Aglianese. Si apre il ciclo ’AM’. Tanto entusiasmo: "Torneremo in alto"

Paese e squadra uniti più che mai per riportare in alto i colori neroverdi. Nella sala consiliare del municipio dove avviene la presentazione ufficiale dell’AM Aglianese e delle sue nuove maglie si respira un clima di ambizione e di coesione, di responsabilità verso il passato e di voglia di tornare in alto. "Voglio ringraziare coloro che si sono presi l’onere e l’onore di questi colori – dice non senza solennità il sindaco Luca Benesperi – assumendosi il compito di riportarli dove gli spetta. Da parte dell’Amministrazione ci sarà il massimo sostegno e sentiamo una grande attenzione e partecipazione da parte della comunità aglianese come dimostra il successo della campagna abbonamenti".

Il legame tra la squadra e l’Amministrazione è impersonato da Tommaso Allori, che è consigliere delegato allo sport e portiere dell’AM Aglianese. "Metterò il massimo impegno in entrambi i ruoli – afferma – rappresenterò Agliana e l’Aglianese, la squadra è un gruppo sano e bello che ci darà delle soddisfazioni". "Il salto dalla serie D dell’anno scorso alla Prima Categoria – dice il presidente Lorenzo Mazzetti – è stato pesante per tutti, per noi e per il paese nel suo complesso, ma noi ce la stiamo mettendo tutta e abbiamo già 300 iscritti di cui 250 nelle giovanili e puntiamo ai 500 abbonamenti". C’è tempo fino alla fine di settembre per sottoscrivere la tessera al prezzo simbolico di un euro.

"Sentiamo intorno a noi grande partecipazione – dice il socio e dirigente Matteo Antonini – nel primo impegno ufficiale di Coppa in casa con il Cqs (oggi alle 15,30 allo stadio Bellucci) l’ingresso sarà gratuito perché vogliamo che la gente di Agliana venga allo stadio". "Ora bisogna far parlare il campo – aggiunge l’altro socio e dirigente Nicola Vezzani – e sono convinto che la squadra farà bene". Nel presentare le maglie i dirigenti hanno sottolineato la gratitudine verso lo sponsor, la ditta Nesti. "Sono aglianese di nascita – dice il titolare Stefano Nesti – e sono contento di dare una mano per riportare in alto i colori neroverdi". Umiltà e determinazione sono i valori richiamati anche dall’allenatore Mirko Matteoni. "Abbiamo una grande occasione – afferma – i proclami non servono a nulla".

Dopo i discorsi dei dirigenti i giocatori in sala si sono alzati uno per uno dicendo nome e ruolo e non sono mancati gli applausi. Anche tutti i membri dello staff dai magazzinieri ai collaboratori del mister si sono presentati. Il capitano Iuri Agnorelli e il vice-capitano Iuri Raimondo erano seduti al tavolo insieme al sindaco e agli altri rappresentanti del club ed entrambi hanno espresso fiducia avendo visto una grande coesione nel gruppo. Allori e Mazzetti hanno annunciato per il 14 settembre una festa di tutte le associazioni sportive di Agliana per celebrare i cinquanta anni della fondazione dello stadio Bellucci.

Giacomo Bini