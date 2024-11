La Notte Rossa per la Palestina al circolo Arci

Domani, sabato 30 novembre, al circolo Arci Gramsci di Agliana si terrà "La notte rossa per la Palestina". "L’iniziativa - informano gli organizzatori – è inserita negli eventi della "Notte rossa Arci" che si terranno nelle date intorno al 7 dicembre ed è stata organizzata per tenere alta l’attenzione sulla questione palestinese. All’iniziativa, oltre ai circoli con i loro volontari e volontarie, saranno presenti le associazioni Anpi Agliana ed Emergency". Questo il programma. Per tutta la giornata di sabato 30 al circolo Arci Gramsci sarà allestita e si potrà visitare la mostra "Art for Palestine". Durante la serata (dalle 18) aperitivo, il cui ricavato andrà in donazione all’associazione umanitaria Emergency. Dalle ore 19 si potrà assistere alla presentazione della dottoressa Eleonora Bruni che illustrerà le foto sulla situazione in Sudan e Afghanistan. Gli organizzatori auspicano una numerosa partecipazione di cittadini.

p.s.