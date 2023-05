La Notte dei musei di scena anche a Pistoia Le occasioni assolutamente da non perdere

Un sabato per avvicinarsi alla cultura custodita nei nostri musei. Occasione speciale quella offerta dalla "Notte dei musei" che si celebra oggi con un’apertura serale straordinaria dalle 21 alle 24 con ingresso gratuito. Saranno aperti il Museo Civico d’arte antica in Palazzo Comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo, Palazzo Fabroni (con la mostra appena inaugurata dal titolo "Mezz’aria. La strana apertura della ricerca sonora") e la Casa-studio Fernando Melani, per la quale la visita guidata gratuita partirà alle 21.30 (info al numero verde 800.012146). Sempre nella giornata di oggi, dalle 15 alle 18, l’appuntamento è con gli Ambasciatori dell’arte che condurranno i visitatori in visite guidate gratuite alla scoperta delle opere e delle tre sedi dei Musei Civici. Altro circuito, quello di Pistoia Musei, altre iniziative in questa giornata: oggi alle 16.30 nuova puntata de "Le curatrici raccontano" alla scoperta delle Collezioni del Novecento con un focus sul De Chirico ospite per la rassegna "In visita". Monica Preti, Annamaria Iacuzzi e Cristina Taddei condurranno la visita che è gratuita acquistando il biglietto di ingresso alla mostra. Pubblico destinatario della proposta stavolta è quello delle famiglie, con l’ultimo spettacolo teatrale realizzato in occasione della mostra "Altan, Cipputi e la Pimpa. Il mondo com’è e come dovrebbe essere". Oggi alle 16.30 all’ Antico Palazzo dei Vescovi, in collaborazione con Cta di Gorizia, andrà in scena "Piume", spettacolo caratteristico per le scene disegnate sui cuscini. L’età consigliata per i piccoli spettatori è 3-7 anni; l’ingresso costa 5 euro e consente anche di accedere alla mostra di Altan in svolgimento a Palazzo Buontalenti.