Tre scuole tutte per mano. Alla scoperta della città

Primo posto per l’istituto comprensivo Anna Frank alla manifestazione "Sì Geniale!". La scuola guidata dalla dirigente Margherita De Dominicis è stata premiata allo spazio espositivo di Pistoia "La Cattedrale". Il progetto vincitore era dedicato alla continuità che ha visto protagoniste le classi 1A sezione 3 anni della scuola dell’Infanzia "A. Bertocci", la classe 2 A della scuola primaria "G. Michelucci" e la classe 3D della scuola secondaria "A. Frank". NeI mesi scorsi gli alunni con i loro i docenti, hanno lavorato sinergicamente, fianco a fianco, condividendo idee, esperienze e metodologie in un clima di collaborazione serena e costruttiva, sentendosi un’unica comunità educativa, in cui ciascuno ha potuto contribuire con entusiasmo e professionalità. Il progetto si è sviluppato attorno tante esperienze significative, arricchenti e profondamente umane. In particolar modo, l’uscita didattica nel centro della città è stata un’opportunità per visitare alcuni dei luoghi simbolo del patrimonio artistico locale, già oggetto di studio e rappresentazione durante il laboratorio di arte, in cui gli alunni hanno realizzato una decorazione in ceramica ispirata agli elementi del loggiato esterno dello Spedale del Ceppo. Inoltre, gli alunni più grandi hanno svolto il ruolo di "guide" per i compagni più piccoli e, con un linguaggio semplice e accessibile, hanno illustrato le principali caratteristiche storiche e artistiche dei monumenti e delle opere osservate, rafforzando senso di responsabilità e spirito di solidarietà. I più piccoli si sono sentiti accolti, stimolati e sostenuti, guardando ai compagni più grandi con fiducia e curiosità e fortificando il senso di comunità. L’incontro tra età diverse ha reso tutto più ricco, autentico e coinvolgente. Un’occasione preziosa per imparare insieme, valorizzando il lavoro svolto in classe e favorendo la collaborazione tra pari. Un progetto che va ben oltre le attività svolte, perché ha messo in luce quanto sia preziosa la continuità educativa all’interno di un Istituto Comprensivo.

"Un grazie sentito – fanno sapere gli insegnanti – va a tutte le famiglie, che ci hanno supportato e seguito con partecipazione, alla nostra dirigente scolastica, Margherita De Dominicis, e a tutto il personale che hanno reso possibile la realizzazione di questo percorso con la loro presenza attenta e disponibile. Portiamo con noi la bellezza di questa esperienza e la certezza che lavorare insieme, in continuità, sia una strada che vale sempre la pena di percorrere".